Гражданин Узбекистана пострадал при пожаре в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - При пожаре во времянке сгорели две машины в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«ЧП произошло в селе Курмангазы Курмангазинского района. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Жеруйык. При прибытии пожарных на место происшествия открытым огнем горело перекрытие временного жилого дома площадью 150 м2 и встроенного гаража. В результате пожара полностью сгорели автомобили марок «Toyota Ipsum» и «ВАЗ-2114», которые находились внутри гаража. Пожарным удалось предотвратить полное сгорание жилого дома (времянка). На пожаре гражданин Республики Узбекистан 1989г.р., житель г. Хорезм, получил термические ожоги 8-20% II степени и был госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы. В тушении пожара были задействованы 2 единицы основной техники и 12 человек личного состава ПЧ №7 Курмангазинского района. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.