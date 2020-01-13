Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ДТП на третьем километре автодороги «Северный обход» в пригороде Актобе погиб гражданин Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Водитель автомашины марки «Дэу Нексия», гражданин республики Узбекистан, двигаясь со стороны России в направлении города Хромтау, не учитывая дорожно-метеорологические условия, на скользком участке дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Тойота Камри-55».

В результате ДТП водитель автомашины «Дэу Нексия» от полученных травм скончался на месте ДТП.

6 человек, пострадавших в ДТП, доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Актобе с различными повреждениями», - сказал пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.