Гражданин Узбекистана погиб в ДТП в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ДТП на третьем километре автодороги «Северный обход» в пригороде Актобе погиб гражданин Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
«Водитель автомашины марки «Дэу Нексия», гражданин республики Узбекистан, двигаясь со стороны России в направлении города Хромтау, не учитывая дорожно-метеорологические условия, на скользком участке дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Тойота Камри-55».
В результате ДТП водитель автомашины «Дэу Нексия» от полученных травм скончался на месте ДТП.
6 человек, пострадавших в ДТП, доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Актобе с различными повреждениями», - сказал пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.
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