Гражданин Узбекистана нелегально занимался бизнесом в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка в Павлодарской области в ходе операции «Нелегал» установили 37 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержан 27-летний гражданин Республики Таджикистан, в отношении которого постановлением суда города Алматы от третьего июня принято решение о выдворении, однако выезжать мужчина не торопился и до настоящего времени находился в Казахстане. Материал в отношении гражданина Республики Таджикистан рассмотрен в суде, с санкции суда помещён в специальный приемник на 30 суток для последующего обеспечения принудительного выдворения из страны», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Там отметили, что ещё полиция установила пятерых граждан Узбекистана, которые уже повторно нарушили миграционное законодательство в течение года. Они незаконно работали.

В ходе операции «Нелегал» стражи порядка устроили рейды. В результате они наказали 597 граждан и установили 37 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. За это работодатели, незаконно нанявшие иностранцев на работу, привлечены к административной ответственности. За не обеспечение соблюдения иностранцами правил пребывания в Казахстан наказаны 253 гражданина страны.

«На одном из золотодобывающих рудников задержаны трое граждан Республики Узбекистан, которые осуществляли трудовую деятельность в качестве разнорабочих. Данные иностранцы оформили трудовые патенты в городе Алматы, - рассказал начальник управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Арман Уалиев. - Все трое водворены в приёмник-распределитель города Павлодара».

Он рассказал, что, кроме этого, полицейские установили 36-летнего гражданина Узбекистана, который занимался незаконным бизнесом без регистрации и разрешения.

«Сейчас в отношении гражданина Республики Казахстан, пригласившего узбекистанца, проводится проверка», - добавил А. Уалиев.

Напомним, в июне в городе Экибастуз в ходе рейдов полицейские выявили 28 граждан Республики Узбекистан, которые проводили ремонтные работы на одном из городских объектов. При этом работодатель не уведомил органы внутренних дел о пребывании иностранных граждан.