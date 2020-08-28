Гражданин Турции осужден за уклонение от уплаты более 164 млн тенге налогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан расследовано уголовное дело в отношении ТОО «BESHEL CONSTRUCTION» по факту уклонения от уплаты налогов, руководителем и учредителем которого является гражданин Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

По результатам налоговой проверки установлено, что с 2015 по 2018 годы предприятию доначислено налогов на общую сумму более 164 млн тенге.

Приговором суда №2 Есильского района г.Нур-Султан гражданин Турции признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.245 ч.2 п.1 УК РК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать управленческие должности в организациях сроком на 2 года.

Также после отбытия основного наказания он будет выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет.