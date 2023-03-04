Гражданин Таджикистана погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На трассе столкнулись автовоз марки Volvo и грузовая автомашина DAF. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовой автомашины DAF, гражданин Республики Таджикистан.

Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.