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Гражданин Таджикистана погиб в ДТП в Актюбинской области

4 Марта 2023, 09:44
Гражданин Таджикистана погиб в ДТП в Актюбинской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На трассе столкнулись автовоз марки Volvo и грузовая автомашина DAF. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовой автомашины DAF, гражданин Республики Таджикистан.

Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


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