22 Июля 2022 13:35

Гражданин Нигерии занимался перевозкой наркотиков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау гражданин Федеральной Республики Нигерия занимался хранением и перевозкой синтетических наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гражданин Нигерии 1998 года рождения был задержан сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области. Задержание проводилось совместно с департаментом Комитета национальной безопасности по Атырауской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022». При обыске автомобиля марки Shevrolet cruze было изъято 5 полиэтиленовых пакетиков. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «мефедрон» общей массой 5 граммов»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания города Атырау. В отношении него проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК.