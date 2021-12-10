Гражданин Нигерии незаконно работал в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинскими полицейскими установлен гражданин Нигерии, который осуществлял незаконную трудовую деятельность в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, нарушение было выявлено 9 декабря.

«Сотрудниками управления миграционной службы департамента полиции Акмолинской области совместно с отделом полиции города Косшы при проведении рейдовых мероприятий установлен гражданин Нигерии, который, получив визу сроком до июня 2022 года в качестве заместителя директора ТОО, фактически осуществлял деятельность, не связанную с целью полученной визы. По результатам проверки иностранный гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 517 КоАП РК», - пояснили в ведомстве.

Согласно санкции статьи, теперь мужчине грозит штраф в размере 25 МРП (72 925 тенге), либо административный арест на срок до 10 суток, либо административное выдворение за пределы страны.

Напомним, в Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».