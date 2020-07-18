Гражданин Кыргызстана пытался попасть из России в Казахстан, спрятавшись в кабине грузовика

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 17 июля 2020 года в автомобильном пункте пропуска «Жана жол» (СКО) казахстанские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы из России гражданином Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Пограничной службы КНБ РК.

«Вышеуказанный гражданин пытался проехать укрывшимся в спальном отсеке кабины грузовой автомашины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 392 Ч1 УК РК. Ведется досудебное расследование», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного пересечения границы.