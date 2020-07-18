Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Гражданин Кыргызстана пытался попасть из России в Казахстан, спрятавшись в кабине грузовика

18 Июля 2020, 16:56
Гражданин Кыргызстана пытался попасть из России в Казахстан, спрятавшись в кабине грузовика

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 17 июля 2020 года в автомобильном пункте пропуска «Жана жол» (СКО) казахстанские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы из России гражданином Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Пограничной службы КНБ РК.

«Вышеуказанный гражданин пытался проехать укрывшимся в спальном отсеке кабины грузовой автомашины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 392 Ч1 УК РК. Ведется досудебное расследование», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного пересечения границы.

Северо-Казахстанская область   Происшествия   Пограничники  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной