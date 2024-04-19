Гражданин КНР пытался провезти валюту через границу Казахстана

16 апреля на таможенном посту «Калжат» был установлен факт незаконного провоза гражданином КНР наличной иностранной валюты в сумме 30 тысяч долларов США, передает агентство Kazinform со ссылкой на КГД МФ РК.

Нарушение выявлено должностными лицами таможенного поста «Калжат» Алматинской области и военнослужащими пограничной службы КНБ РК в ходе проведения совместного таможенного досмотра ручного багажа физических лиц.

По установленному факту возбуждено административное производство по статье 551 часть 3 Кодекса об административных правонарушениях РК (Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), в доход бюджета взыскан штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). После оплаты штрафа наличные деньги возвращены гражданину иностранного государства.

Таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства или дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств или дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.