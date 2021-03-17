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Гражданин КНР оштрафован за загрязнение мест общего пользования в Атырау

17 Марта 2021 16:12
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Гражданин КНР оштрафован за загрязнение мест общего пользования в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года сотрудниками департамента полиции на транспорте за различные административные правонарушения привлечено к административной ответственности 12 642 лиц, в том числе за загрязнение мест общего пользования - 611. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

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16 марта в линейное отделение полиции в аэропорту г. Атырау поступило сообщение от жителя города о том, что мужчина на автостоянке аэропорта курил сигарету в неустановленном месте и выбросил окурок на землю.

В ходе незамедлительной проверки и поиска по поступившей информации транспортными полицейскими был установлен и задержан правонарушитель. Им оказался 56-летний гражданин Кита йской Народной Республики , вылетающий авиарейсом сообщением «Атырау-Алматы».

В отношении гражданин а КНР был составлен административный протокол по части 1 ст . 434-2 КоАП РК « Загрязнение мест общего пользования», и ему наложен административн ый штраф в размере 5 МРП.

Транспортные полицейские продолж аю т вести непримиримую борьбу с нарушениями общественного порядка на участках оперативного обслуживания. Для стражей порядка также важно, выявление мелких правонарушений, нарушающих общественный покой и влияющих на качество жизни граждан.



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#Атырауская область   #МВД РК  
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