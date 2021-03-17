-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Гражданин КНР оштрафован за загрязнение мест общего пользования в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года сотрудниками департамента полиции на транспорте за различные административные правонарушения привлечено к административной ответственности 12 642 лиц, в том числе за загрязнение мест общего пользования - 611. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
16 марта в линейное отделение полиции в аэропорту г. Атырау поступило сообщение от жителя города о том, что мужчина на автостоянке аэропорта курил сигарету в неустановленном месте и выбросил окурок на землю.
В ходе незамедлительной проверки и поиска по поступившей информации транспортными полицейскими был установлен и задержан правонарушитель. Им оказался 56-летний гражданин Кита йской Народной Республики , вылетающий авиарейсом сообщением «Атырау-Алматы».
В отношении гражданин а КНР был составлен административный протокол по части 1 ст . 434-2 КоАП РК « Загрязнение мест общего пользования», и ему наложен административн ый штраф в размере 5 МРП.
Транспортные полицейские продолж аю т вести непримиримую борьбу с нарушениями общественного порядка на участках оперативного обслуживания. Для стражей порядка также важно, выявление мелких правонарушений, нарушающих общественный покой и влияющих на качество жизни граждан.
- Аферист брал деньги с пенсионеров в Караганде, передавая им фальшивые евро от «родственников»
- Из-за непогоды чуть не опоздали на самолет вылетающие на лечение ребенка жители СКО
- Грузовик сбил женщину с ребенком в Алматы: девочка едва не лишилась ноги
- Пропавшую девушку нашли полицейские Нур-Султана
- Заблудившегося мужчину с проблемами слуха нашли полицейские СКО
- За сутки пять человек транспортировали в больницы вертолетами Казавиаспаса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана