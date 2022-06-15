15 Июня 2022 13:25

Гражданин Китая утонул в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 24-летний иностранец утонул в Павлодаре 11 июня, вчера его труп извлекли из воды в 11 километрах от места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 июня в 17:42 в районе протоки Желпак реки Иртыш в 11 километрах от места происшествия спасатели извлекли из воды тело мужчины и транспортировали его на левый берег Иртыша. Тело передано сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Спасатели нашли тело 24-летнего гражданина Китая, который утонул 11 июня в Иртыше в районе центрального пляжа.

«Проводились поиски, визуальный осмотр береговой линии по правому берегу вниз по течению на расстоянии 13 км и по левому берегу вниз по течению на расстоянии 13 км от места происшествия до села Жанааул, и вниз по течению», - пояснили в ведомстве.