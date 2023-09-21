Казахстанец, похитивший около 1 млрд тенге экстрадирован из Турции

Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел из Турецкой Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Казахстана, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Он подозревается в хищении у строительных компаний около 1 млрд тенге, в том числе предназначенных для строительства больницы.

Подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.