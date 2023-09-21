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    08:36, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанец, похитивший около 1 млрд тенге экстрадирован из Турции

    турция
    Фото: pixabay

    Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел из Турецкой Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован гражданин Казахстана, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Он подозревается в хищении у строительных компаний около 1 млрд тенге, в том числе предназначенных для строительства больницы.

    Подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.

    - За данное уголовное правонарушение предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества - сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай.

    Теги:
    МИД РК Генпрокуратура
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