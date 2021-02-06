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    10:55, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Гражданин Иордании более двух лет нелегально находился в Казахстане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Иордании более двух лет нелегально находился в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В период с 1 по 5 февраля в целях выявления лиц, незаконно пребывающих в городе Алматы, а также оздоровления криминогенной обстановки на территории города, проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

    «В эти дни выявлено и привлечено к административной ответственности 344 нарушителя миграционного законодательства, выдворено за пределы Республики Казахстан 67 иностранцев. Привлечено к ответственности за нарушение правил пребывания в РК 165 иностранцев. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК привлечено 164 принимающих лица из числа наших соотечественников. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК привлечено 15 работодателей. Водворено в приемник-распределитель ДП 70 иностранцев без документов, удостоверяющих личность», – привел статданные начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.
    В рамках рейдов полицейскими выявлен 18-летний гражданин Иордании – Х., который с 2018 года находился в Казахстане незаконно и не урегулировал свой правовой статус. Постановлением суда данный иностранец был привлечен к административной ответственности.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматы
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