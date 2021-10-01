Гражданин Грузии оштрафован в аэропорту Атырау за курение возле самолета

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Линейное отделение полиции в аэропорту г.Атырау поступила информация о том, что 20-летний пассажир, летевший авиарейсом «Атырау-Кутаиси», во время посадки курил сигарету рядом с воздушным судном, что запрещено законодательством Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

В отношении гражданина Грузии составлен административный протокол по ч.1 ст.441 КоАП РК ( Потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет ) и привлечен к административному штрафу в размере 15 месячных расчетных показателей.

В тот же день, еще двое казахстанцев привлечены к административной ответственности в аэропорту Алматы за курение на борту воздушного судна. Ими являются 43-летний житель Алматинской области и 43-летняя жительница г. Алматы.

В отношении правонарушителей также составлены административные протоколы по ч.1-2 ст.441 КоАП РК (Потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП.

Напомним, что с начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечено к ответственности более 35 000 правонарушителей, в том числе, за курение в неустановленных местах - 752.