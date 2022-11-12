Гражданин Бангладеш нарушил миграционное законодательство в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Гражданин Бангладеш привлечен к ответственности за нарушение миграционного законодательства в Жезказгане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках ОПМ «Правопорядок» сотрудники отдела полиции города Жезказгана установили 27-летнего гражданина Бангладеш, нарушившего миграционное законодательство. Выяснилось, 21 июля иностранец по туристической визе прибыл в аэропорт Астаны. Срок визы истек 20 августа.

По словам правонарушителя, в Жезказган он приехал по приглашению одного из учебных заведений в качестве преподавателя английского языка. Гражданина Бангладеш привлекли к ответственности по статье 517 части 4 КРКобАП «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока».

Решением специализированного административного суда города Жезказгана он подвергнут штрафу в размере 25 МРП.

Также сотрудники отдела полиции города Сатпаева задержали 52-летнего гражданина РФ, уклонявшегося от исполнения решения суда о выдворении. Мужчина прибыл в РК еще в прошлом году и проживал на территории страны без регистрации. В настоящее время он помещен в спецучреждение для принудительного выдворения.

Фото: polisia.kz