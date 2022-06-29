29 Июня 2022 19:04

Граждане уплачивают миллионы за срыв диких тюльпанов и лотосов – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Мади Елюбаев предложил отменить штрафы за сорванные тюльпаны, занесенные в Красную книгу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В УК РК, в статьях 335, 336 санкции очень ужесточенные. На сегодня наши граждане уплачивают штрафы миллионами за срыв диких тюльпанов и лотосов. Многие наши жители даже не знают, что они внесены в Красную книгу. Например, был задержан человек, который сорвал несколько дикорастущих тюльпанов, и был наложен штраф в размере более 8 млн тенге. Для того, чтобы покрыть эти штрафы, он получает кредит и загоняет себя в тупик», - сказал во время пленарного заседания Мажилиса Мади Елюбаев.

В этой связи, депутат спросил министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, не предусматривается ли какое-либо облегчение наказания для лиц, сорвавших тюльпаны.

«Может, исключить эти дикие тюльпаны и лотосы из перечня редких растений и включенных в Красную книгу?», - вместе с тем предложил мажилисмен.

«Согласно статье 38 Конституции РК все граждане РК обязаны сохранять окружающую среду, относится бережно и применение санкции предусмотрены только в отношении правонарушителей. Ваши предложения в рамках рабочей группы готовы рассмотреть», - ответил Сериккали Брекешев.

В СМИ сообщалось, что в Туркестанской области полицейские задержали мужчину. Он сорвал шесть тюльпанов, занесенных в Красную книгу.

Фото: www.parlam.kz