Граждане стран ЕАЭС могут работать на казахстанских предприятиях дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза в Трудовой кодекс РК внесены изменения, позволяющие гражданам государств-членов ЕАЭС трудиться дистанционно на предприятиях, расположенных на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Также в Трудовой кодекс РК внесены поправки, упрощающие перевод работников с обычного режима работы на дистанционный в период ЧС, ЧП и других ограничительных мер. Улучшены возможности использования смешанного режима работы, при котором чередуется дистанционная и обычная работа с учетом специфики деятельности. Прописаны права и обязанности работодателя и работника в рамках смешанного и дистанционного режимов работы и ряд других изменений.

При этом в Договоре о Евразийском экономическом союзе отсутствуют нормы, регламентирующие, законодательство какой страны должно применяться работодателем, принявшим гражданина государства-члена ЕАЭС для осуществления дистанционной трудовой деятельности.

В связи с этим в настоящее время в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года вырабатываются предложения о необходимости урегулирования правового положения работников, выполняющих работы в государстве-члене, если работодатель зарегистрирован на территории другого государства-члена ЕАЭС.