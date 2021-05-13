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    14:15, 13 Май 2021 | GMT +6

    Граждане с зеленым статусом в Ashyq смогут прилетать из-за рубежа без ПЦР теста

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане с зеленым статусом в Ashyq смогут прилетать из-за рубежа без ПЦР теста. Об этом сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте КСЭК МЗ РК Жанар Уразалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в СЦК руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте КСЭК МЗ РК Жанар Уразалина пояснила, отображается ли у человека «зеленый» статус, если он вакцинирован обоими компонентами вакцины.

    «Да, он считается зеленым. У него свободный доступ будет. Дополнительно внесены изменения в постановление Госсанврача. Этот пассажир может свободно прилетать из-за рубежа, пересекать нашу границу без предоставления ПЦР теста», – пояснила Жанар Уразалина.

    Заместитель председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева добавила, на сегодня базу еще не интегрировали.

    «Сейчас проговариваем с санитарными врачами, чтобы, когда произошла интеграция, человек высвечивался с зеленым статусом в течение продолжительного периода времени», – добавила Юлия Якупбаева.


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