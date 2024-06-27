РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:12, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Граждане России, Китая и Германии больше всех интересуются казахстанским этнотуризмом

    юрты киіз үйлер
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В Министерстве туризма и спорта сообщили, в каких регионах страны хорошо развивается этнотуризм, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Развитие этнотуризма в Алматинской и Туркестанской областях находится на более высоком уровне, чем в других регионах страны. В эти регионы организуются туры, основанные на национальных традициях и культуре. Кроме того, создаются этносела с целью демонстрации образа жизни и ремесла казахского народа. В Туркестанской области предлагаются этнотуры на основе наследия Великого Шелкового пути, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    Вместе с тем в министерстве затруднились предоставить информацию о том, сколько туристов посетило Казахстан по направлению этнотуризма в прошлом году. Как выяснилось, отдельная официальная статистика в этом сегменте не ведется.

    — Однако, если ознакомиться с показателями в сфере туризма в целом, видно, что это направление также быстро развивается. Большинство туристов в Казахстан приезжают из таких стран, как Россия, Китай и Германия. Среди них немало людей, интересующихся этнотуризмом. Кроме того, этнотуризмом очень интересуются туристы из арабских стран. Богатое культурное наследие и красивая природа Казахстана привлекают внимание иностранных туристов, и есть надежда, что эта отрасль будет и далее развиваться, — добавили в МТС.

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Китай Россия Германия
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!