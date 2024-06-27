Граждане России, Китая и Германии больше всех интересуются казахстанским этнотуризмом
В Министерстве туризма и спорта сообщили, в каких регионах страны хорошо развивается этнотуризм, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Развитие этнотуризма в Алматинской и Туркестанской областях находится на более высоком уровне, чем в других регионах страны. В эти регионы организуются туры, основанные на национальных традициях и культуре. Кроме того, создаются этносела с целью демонстрации образа жизни и ремесла казахского народа. В Туркестанской области предлагаются этнотуры на основе наследия Великого Шелкового пути, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.
Вместе с тем в министерстве затруднились предоставить информацию о том, сколько туристов посетило Казахстан по направлению этнотуризма в прошлом году. Как выяснилось, отдельная официальная статистика в этом сегменте не ведется.
— Однако, если ознакомиться с показателями в сфере туризма в целом, видно, что это направление также быстро развивается. Большинство туристов в Казахстан приезжают из таких стран, как Россия, Китай и Германия. Среди них немало людей, интересующихся этнотуризмом. Кроме того, этнотуризмом очень интересуются туристы из арабских стран. Богатое культурное наследие и красивая природа Казахстана привлекают внимание иностранных туристов, и есть надежда, что эта отрасль будет и далее развиваться, — добавили в МТС.