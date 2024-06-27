Граждане России, Китая и Германии больше всех интересуются казахстанским этнотуризмом

В Министерстве туризма и спорта сообщили, в каких регионах страны хорошо развивается этнотуризм, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Развитие этнотуризма в Алматинской и Туркестанской областях находится на более высоком уровне, чем в других регионах страны. В эти регионы организуются туры, основанные на национальных традициях и культуре. Кроме того, создаются этносела с целью демонстрации образа жизни и ремесла казахского народа. В Туркестанской области предлагаются этнотуры на основе наследия Великого Шелкового пути, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Вместе с тем в министерстве затруднились предоставить информацию о том, сколько туристов посетило Казахстан по направлению этнотуризма в прошлом году. Как выяснилось, отдельная официальная статистика в этом сегменте не ведется.