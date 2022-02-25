Граждане РК, находящиеся в Одесской области Украины, могут покинуть страну через Молдову

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Украине распространило сообщение для граждан РК, находящихся в Одесской области, передает МИА «Казинформ».

«Граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории Одесской области Украины, могут покинуть страну через Республику Молдова (пограничные переходы Старо-Казачья, Паланка, Тудора и Серпневое-1).

Рекомендуем определить оптимальный маршрут самостоятельного следования до границы Украины и Молдовы.

Посольство Республики Казахстан в Республике Молдове тел. +373 61 070 550, + 373 60 601 676, +373 69 474 722.

Почетный консул РК в Молдове Роман Станков, тел. +373 788 22 222», - cообщает Telegram -канал Посольства.

