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Граждане РК, находящиеся в Одесской области Украины, могут покинуть страну через Молдову

25 Февраля 2022 15:24
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Граждане РК, находящиеся в Одесской области Украины, могут покинуть страну через Молдову

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Украине распространило сообщение для граждан РК, находящихся в Одесской области, передает МИА «Казинформ».

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«Граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории Одесской области Украины, могут покинуть страну через Республику Молдова (пограничные переходы Старо-Казачья, Паланка, Тудора и Серпневое-1).

Рекомендуем определить оптимальный маршрут самостоятельного следования до границы Украины и Молдовы.

Посольство Республики Казахстан в Республике Молдове тел. +373 61 070 550, + 373 60 601 676, +373 69 474 722.

Почетный консул РК в Молдове Роман Станков, тел. +373 788 22 222», - cообщает Telegram -канал Посольства.


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#МИД РК   #Украина  
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