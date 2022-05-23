23 Мая 2022 21:00

Граждане КНР лидируют по приобретению недвижимости в Южной Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Китайцы купили почти 7 тыс. объектов недвижимости в Южной Корее в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Yonhap News Agency.

Согласно отчету депутата правящей партии «Сила народа» Чон Ву Тайка со ссылкой на Исследовательскую службу Национальной ассамблеи, в общей сложности граждане Китая приобрели 6640 объектов недвижимости в прошлом году, из которой более половины находятся в Сеульском национальном столичном регионе (состоит из трех административных районов: Сеул, Инчхон и Кенгидо).

Китайцы составили 78,1% от общего объема иностранных покупок в провинции Кенгидо, которая окружает столицу страны – 2659 квартир и домов. В этом регионе граждане США выкупили 408 объектов.

Второе и третье место заняли город Инчхон – 1220 и столица Сеул – 736 объектов недвижимости соответственно.

Автор: Кожыбаев Рустем