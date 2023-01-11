Граждане Казахстана могут посещать без визы 76 стран мира в 2023 году

11 Января 2023, 07:15

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстан занял 70-ое место в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners Visa Restrictions Index на 2023 год. Граждане республики могут посещать без визы 76 стран мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на доклад организации, опубликованный за первый квартал 2023 года.

Текущее международное положение отечественного паспорта показывает, что это на 3 места выше в рейтинге, чем в прошлом году. В 2022 году Казахстан занимал в этом рейтинге 73-е место, а количество безвизовых стран составляло также - 76.

В то же время, как отмечают составители рейтинга, пятый год подряд рейтинг сильнейших паспортов мира по количеству безвизовых направлений (или с визой по прибытию) возглавляет Япония – для обладателей ее паспортов открыты 193 страны мира из 227. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с результатом 192 безвизовых направления. Самый слабый паспорт, по данным докладчиков, имеет Афганистан, граждане которого могут посетить 27 стран без оформления визы. Страна замыкает рейтинг, расположившись на 109 месте.

Что касается Азербайджана, республика заняла 76-ое место в рейтинге паспортов, граждане которой могут посещать без визы 70 стран мира.

Мировой индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) компании Henley&Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Обновляемый ежегодно индекс паспортов Henley считается стандартным справочным инструментом для граждан мира и суверенных государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности.