НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил граждане каких стран находились на борту авиарейса Франкфурт-Алматы, на котором прилетел зараженный коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тот рейс Франкфурт-Алматы, он является регулярным рейсом, и пассажиры вышли через общий терминал. Мы установили сейчас список 73 пассажиров, из них 41 граждан РК, остальные граждане других стран. В частности, наибольшее количество - это граждане Германии и 16 человек - граждане других стран», - уточнил Елжан Биртанов.

Ранее сообщалось, что у двух граждан Казахстана выявлен коронавирус .