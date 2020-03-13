Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Граждане каких стран находились на борту авиарейса Франкфурт-Алматы

Автор:  
Серик Сабеков
13 Марта 2020, 18:07
Граждане каких стран находились на борту авиарейса Франкфурт-Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил граждане каких стран находились на борту авиарейса Франкфурт-Алматы, на котором прилетел зараженный коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тот рейс Франкфурт-Алматы, он является регулярным рейсом, и пассажиры вышли через общий терминал. Мы установили сейчас список 73 пассажиров, из них 41 граждан РК, остальные граждане других стран. В частности, наибольшее количество - это граждане Германии и 16 человек - граждане других стран», - уточнил Елжан Биртанов.

Ранее сообщалось, что у двух граждан Казахстана выявлен коронавирус .


Здравоохранение   Германия   Пневмония в Китае  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия