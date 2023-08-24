Граждане каких стран чаще всего подают на ПМЖ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об основных правилах приема иностранцев в РК рассказал председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Принимаемые меры в рамках реализации Концепции миграционной политики обеспечили положительное сальдо миграции впервые за последние 11 лет. В основном, иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР, Монголии и так далее. При этом больше стало прибывать иностранных граждан с техническими, экономическими, педагогическими и медицинскими специальностями», – сказал А. Ертаев.

По его словам, с начала года во внутристрановой мобильности приняли участие более 160 тысяч человек. При этом, мегаполисы страны продолжают оставаться центрами притяжения внутренних мигрантов: на их долю приходится 40% от всего внутреннего потока.

Как отметил глава Комитета, одним из направлений политики РК является образовательная иммиграция, цель которой - позиционирование Казахстана, как регионального образовательного хаба.

«Для этого проводится комплексная работа по созданию отраслевых университетов с современными кампусами, научными лабораториями. В текущем году на базе казахстанских вузов созданы 6 филиалов зарубежных вузов, – сообщил председатель Комитета. - Вторым направлением является бизнес-иммиграция, в его рамках принимаются меры по расширению инвестиционной привлекательности страны. Третье направление предусматривает привлечение квалифицированных иностранных специалистов в Казахстан. Так, с 1 июля текущего года совместно с центральными и местными исполнительными органами начата предметная работа в рамках утвержденного Перечня востребованных профессий. Теперь иностранцы, обладающие профессиями из Перечня, могут ходатайствовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке. Кроме того, приняты новые Правила выдачи разрешений на трудовую деятельность. Главное нововведение состоит в том, что теперь одно полученное разрешение действует на несколько регионов. Основным условием выдачи разрешений будет отсутствие таких специалистов на рынке труда страны и доля казахстанского содержания по кадрам не ниже 95%».