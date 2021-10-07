НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане каких стран чаще всего нарушают миграционное законодательство РК, сообщил на брифинге начальник управления миграционной службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чаще всего иностранные граждане допускают такие нарушения – как уклонение от выезда. К примеру, гражданин Узбекистана законно может здесь пребывать без регистрации до 30-ти суток. Если он остается как трудовой мигрант, то он должен оформить соответствующее трудовое разрешение. Многие не хотят этого делать и осуществляют трудовую деятельность незаконно. Мы таких граждан при выявлении помещаем в приемник-распределитель, где устанавливается его личность», - сказал Арман Баймухамет.

Он также сообщил, граждане каких государств чаще всего нарушают миграционное законодательство РК.

«В большинстве случаев нарушают миграционное законодательство граждане центральноазиатских государств. Это в основном трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Львиная доля - это граждане Узбекистана», - уточнил Арман Баймухамет.

Было отмечено, что при выдворении за пределы страны в течение пяти лет иностранцам запрещен въезд в Казахстан.