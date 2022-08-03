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Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане
3 Августа 2022 23:46

Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Задержаны браконьеры, охотившиеся на сибирских горных козлов на территории государственного природного заказника в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

«2 августа, около 19:30, в ходе рейда государственных инспекторов Жонгар-Алатауского национального парка на территории Токтинского государственного природного заказника была остановлена автомашина марки «Toyota Land Cruiser Prado», владелец автомобиля - гражданин РК. Вместе с ним в салоне находились двое граждан Испании. При осмотре автомашины в багажнике обнаружены 2 головы сибирского горного козла, шкура и мясо весом 60-62 кг, оружие, принадлежащее двум иностранным гражданам марки Mannlicher и Блейзер», - сообщили в пресс-службе комитета.

Вещественные доказательства изъяты и переданы в отдел полиции Алакольского района Жетысуской области.


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