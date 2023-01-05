Граждане иностранных государств совершали правонарушения в ходе январских событий - генпрокурор

5 Января 2023, 14:58

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что в ходе январских событий правонарушения совершали граждане иностранных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Они (иностранцы, прим.ред.) тоже совершали правонарушения и преступления. Мы их задерживали. Точное количество я не могу сейчас сказать, но их было много», - сказал Берик Асылов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Некоторые из них, как отметил глава надзорного ведомства, уже раскрыты.

«Они совершали разбои, грабежи. Среди них были граждане России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана», - уточнил Берик Асылов.

Ранее сообщалось, что по январским событиям судами рассмотрены дела в отношении 1 221 лица, из них осуждено 1 205 граждан.

Фото: facebook/Сергей Алексеенок