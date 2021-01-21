Граждане будут защищены новыми принципами Административного процедурно-процессуального кодекса - судья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2021 года в Казахстане вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс. Что он дает гражданам, пояснила судья Сарыаркинского районного суда Нур-Султана Салтанат Шамшинурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задача административной юстиции – защита прав и свобод граждан от незаконных действий именно государственного органа. Граждане будут защищены новыми принципами кодекса. Неясности законодательства будут толковаться в пользу гражданина (принцип приоритета прав). Гражданин должен быть уверенным в том, что принятый административный акт является законным и последовательным, а ошибка госоргана не может быть обращена во вред лицу, если в нем нет его вины», - рассказала Салтанат Шамшинурова.

Отметим, что в рамках кодекса при спорах с госорганом внедряется новый вид судопроизводства – административный. В этой связи судья пояснила, на что направлен данный вид судопроизводства.

«Особенностью нового четвертого вида судопроизводства является то, что теперь иски будут рассматриваться по принципу «презумции виновности госоргана», который должен доказать законность и обоснованность своего решения, действия либо бездействия. Гражданину достаточно обратиться с иском о несогласии с решением. Суд будет оказывать содействие истцу правильно сформулировать требования, устранять формальные ошибки, принимать меры к установлению объективной истины по делу и контролировать исполнение своего решения», - отметила С. Шамшинурова.

Напомним, что Административным процедурно-процессуальным кодексом вводятся принципы, призванные защитить интересы граждан, в том числе от необоснованных и недостаточно мотивированных решений государственных органов.

Новый формат административной юстиции призван значительно оптимизировать взаимодействие граждан с госорганами и обеспечить защиту прав и свобод, соблюдение интересов граждан, а также обеспечить прозрачность и определенность в работе госорганов.





Напомним, 29 июня 2020 года Главой государства подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он вводится в действие с 1 июля 2021 года.



