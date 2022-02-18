Граждане 73 стран могут посещать Казахстан без виз и получения разрешений МВК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане 73 стран имеют право посещать Казахстан без оформления виз и получения разрешений МВК через международные аэропорты страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (МВК) от 7 февраля 2022 года внесены изменения в «Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений с 11 мая 2020 года».

Согласно внесенным изменениям исключено требование о получении разрешения МВК при въезде в Казахстан авиасообщением иностранным гражданам из числа стран с безвизовым режимом (введенных в одностороннем порядке или в рамках двусторонних соглашений), а также гражданам государств, с которыми по решению Правительства РК возобновлено прямое воздушное сообщение (актуальная информация регулярно размещается на информационных ресурсах Комитета гражданской авиации МИИР РК).

На сегодняшний день Казахстаном на основании двусторонних соглашений установлен безвизовый режим с 19 государствами (соглашение с Кубой на стадии ратификации).

Кроме того, с 1 января 2022 года восстановлено действие 30-дневного безвизового режима для въезда в Казахстан иностранным гражданам из 54 стран.

Таким образом, на данный момент граждане 73 государств мира имеют право посещать Казахстан без оформления виз и получения разрешений МВК через международные аэропорты страны.

Указанные облегчения въезда и транзитного проезда касаются лиц, прибывающих в Казахстан только воздушным сообщением. В остальных же случаях, по-прежнему требуется разрешение МВК.

При этом во всех случаях обязательно соблюдение карантинных ограничений и визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан.

Кроме того, разрешен выезд граждан РК в иностранные государства через международные аэропорты Казахстана, а также сокращено ограничение срока по кратности пересечения границ с 30 дней до 15 дней.

С полным текстом «Порядка пересечения Государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений с 11 мая 2020 года» и списком стран, для которых действует безвизовый режим, можно ознакомиться по следующей ссылке.