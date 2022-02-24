Гражданам РК в Украине рекомендовано оставаться в местах пребывания

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией в Украине, в настоящее время рекомендуется гражданам Республики Казахстан оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с Посольством и Почетными консульствами РК. Об этом Посольство РК в Украине сообщило в своем Telegram-канале.

В случае изменения ситуации, информация будет предоставлена дополнительно.

Контактные данные:

Посольство Республики Казахстан в Украине – г.Киев, ул. Ильенко, 26, +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08

Почетное консульство в г.Львов – ул. Замкнена, 3/1, +38 (032) 240-34-49, +38 (067) 370-36-10, +38 (093) 373-49-61

Почетный консул в г.Харьков – ул. Полтавский шлях, 7, +38 (067)190-77-77

Почетное консульство в г.Одесса – ул. Тантелеймоновская, 101/11, +38 (067) 484-57-90, +38 (048) 748-76-90, +38 (094) 949-27-52

Почетное консульство в г.Днепрп – пр-кт Д.Яворницкого, 22, +38 (098) 222-94-37