12 Июля 2022 13:07

Гражданам РК в России ускорят получение паспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 июля 2022 года на территории Российской Федерации стартовал «пилотный проект» по переводу в электронный формат государственной услуги «Приём документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Данный проект позволит гражданам Казахстана, проживающим в России, обратится в консульские учреждения РК в городах Казань, Омск, Санкт-Петербург и Астрахань и оформить паспорт за 30 дней, а не за 80 дней, как было ранее.

В настоящее время система электронного документирования успешно функционирует в загранучреждениях Казахстана в Германии (Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Ганновер), Республике Корея (Сеул), ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), России (Москва), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Узбекистане (Ташкент), Японии (Токио) и Турции (Анкара, Стамбул, Анталья).