Гражданам РК в Беларуси рекомендуют планировать возвращение в Казахстан через другие страны

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Беларуси рекомендует гражданам РК заранее планировать маршрут для возвращения на родину через другие страны, поскольку все рейсы авиакомпании «Белавиа» в Казахстан приостановлены с 31 марта по 14 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

«В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан №1 от 30 марта 2020 года, с 00.00 часов 1 апреля 2020 года прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев и Международный аэропорт Алматы будут приостановлены. В этой связи все рейсы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в Республику Казахстан временно приостановлены в период с 31 марта по 14 апреля 2020 года. Посольство рекомендует заранее планировать маршрут для возвращения в Казахстан через другие страны», - говорится в сообщении.



Учитывая постоянно изменяющеюся ситуацию, граждан просят регулярно проверять обновления на

Учитывая постоянно изменяющеюся ситуацию, граждан просят регулярно проверять обновления на сайте авиакомпании «Белавиа».

«Примите во внимание, что согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №171 от 25 марта 2020 года, все пребывающие в Республику Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течении 14 календарных дней со дня прибытия должны находится в самоизоляции в домашних условиях и не подлежат последующему пропуску через границу РБ до истечения срока самоизоляции», - отмечают в посольстве.



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