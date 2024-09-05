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    16:00, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Гражданам Казахстана рекомендуют покинуть территорию Украины

    посольство РК в Украине
    Фото: посольство РК в Украине

    В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины, передает агентство Kazinform.

    - Для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями.
    В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна, - сообщает Посольство РК в Украине на совем Telegram-канале.

    Одновременно Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнятьрекомендации официальных властей.

    Контактный номер Консульского отдела Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
    Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.

    Теги:
    Украина Посольство РК МИД РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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