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Гражданам Казахстана рекомендовали быть бдительными в Турции

13 Ноября 2022, 22:15
Гражданам Казахстана рекомендовали быть бдительными в Турции
13 Ноября 2022, 22:15

Гражданам Казахстана рекомендовали быть бдительными в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - 13 ноября в 16:20 по местному времени в одном из оживленных районов Стамбула произошел взрыв, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле.

Взрыв произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу Стамбула. На месте трагедии работает большое количество бригад скорой медицинской помощи, спасатели и пожарные службы.

По информации стамбульского губернаторства, 6 человек погибли и 53 пострадали.

Генеральное консульство РК в Стамбуле рекомендует казахстанцам, находящимся в Турции, проявлять максимальную осторожность, особенно в местах массового скопления людей.

Загранпредставительство Казахстана находится на связи с турецкими властями. Информация о пострадавших гражданах Казахстана отсутствует.

Контактный телефон Генконсульства РК в Стамбуле +90 212 662 53 49.


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