Гражданам еще 20 странам разрешили полеты в Азербайджан

БАКУ. КАЗИНФОРМ - С 5 августа гражданам 20 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства будет разрешен въезд (и выезд) в Азербайджан воздушным транспортом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, эти изменения предусмотрены поправкой, внесенной в постановление Кабинета министров за № 151 от 26 мая 2021 года «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

В соответствии с изменением, с 5 августа разрешены полеты в Азербайджан из Германии, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Ирландии, Испании, Швеции, Швейцарии, Канады, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Сербии, Сингапура Словении, Словакии и Греции.

Обязательным является наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа. Помимо теста, граждане старше 18 лет должны предоставить официальный документ, выданный соответствующей страной о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 (COVID-паспорт) или же документ о недавно перенесенном заболевании.

Напомним, ранее аналогичное решение было принято правительством Азербайджана в отношении России, Турции, США, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Израиля, Венгрии и Катара.

Что касается Казахстана, то гражданам нашей страны, планирующим посетить родственников или имеющим вид на жительство в Азербайджане, в том числе по спецразрешению Оперативного штаба при Кабмине АР, достаточно наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа.

В связи с тем, что в ряде стран мира эпидемиологическая ситуация стабилизируется и в результате последовательных мер по вакцинации в этих странах число зараженных находится под контролем. На этом фоне Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана принял решение о поэтапной отмене с 10 июня требования специального разрешения для посещения страны для граждан ряда стран со стабильной эпидемиологической ситуацией.



