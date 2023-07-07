Граждан Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана подозревают в подготовке терактов в ФРГ

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - МВД Германии рапортует о раскрытии террористической ячейки, которая готовила теракт. Задержаны выходцы из стран Средней Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Германии и Нидерландах задержаны девять выходцев из стран Средней Азии по делу о терроризме. По версии следствия, они готовили нападения в ФРГ и собирали деньги на деятельность террористической группировки «Исламское государство». Согласно этим данным, подозреваемые поддерживали связь с исламистами, базирующимися в Афганистане и соседних странах.

По информации министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Реула,

задержаны граждане Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана в возрасте от 20 до 46 лет. По версии следствия, они уже получили указание от кураторов осуществить теракт и начали подготовку, однако конкретные детали ещё не были проработаны. Прокуратура посчитала ситуацию достаточно серьёзной, чтобы прервать деятельность группы и задержать её предполагаемых участников.