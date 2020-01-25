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Граждан Турции и Германии спасли на трассе в Акмолинской области

25 Января 2020 00:30
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Граждан Турции и Германии спасли на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Восемь граждан Германии и Турции спасены на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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Как рассказали в ведомстве, в Ерейментауском районе с автодороги «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» из застрявших в снежном заносе пяти грузовиков и одного легкового автомобиля спасены восемь человек - граждан Турции и Германии, которые доставлены в город Ерейментау.

«Всего в минувшие сутки из снежных заносов на дорогах области спасено 57 человек. В пункты обогрева с блокпостов эвакуировано 43 человека, из них трое детей. В связи с ухудшением погодных условий 23 января в кризисном центре департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области развернут оперативный штаб, в который вошли представители местных исполнительных органов, РГП «Казгидромет», департамента полиции и дорожные службы Акмолинской области», - добавили в ведомстве.

Напомним, в Акмолинской области уже трое суток сохраняется экстремальная ситуация. Из-за обильного снегопада и сильного ветра в регионе были перекрыты междугородние трассы.

С 24 января в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Щучинск–Нур-Султан», «Нур-Султан-Ерейментау», «Нур-Султан-Караганда». По сведениям РГП «Казгидромет», анимальная погода в области сохранится до 27 января.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Акимат, Дороги,
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Автор:

Оксана Матасова

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