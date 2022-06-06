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Граждан РК, России и Таджикистана задержали за попытку вывоза наличных денег

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Июня 2022, 12:34
Граждан РК, России и Таджикистана задержали за попытку вывоза наличных денег

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По информации департамента государственных доходов по Туркестанской области данные лица привлечены к административной ответственности за несоблюдение запрета Республики Казахстан на вывоз наличных денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов по области.

«6 июня на посту «Жибек Жолы» ДГД по Туркестанской области должностным лицом таможенного поста в ходе досмотра ручной клади с применением рентгентелевизионного аппарата «NUCHTECH 100100DV» задержан гражданин Республики Таджикистан, направлявшийся в Республику Узбекистан. В ходе досмотра ручной клади гражданина выявлены незадекларированные денежные средства в сумме $19 500 США. По данному факту согласно статьи 545 КоАП Республики Казахстан возбуждено административное дело», - сообщили в ведомстве.

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Ранее на таможенном посту «Атамекен» должностными лицами при проведении контроля задержан гражданин РК, следовавший в Республику Узбекистан. У него выявлены денежные средства в сумме $10 000 США, 82 500 тенге и 1 798 000 узбекских сумов. По данному факту согласно статьи 545 КоАП РК возбуждено административное дело, материал передан в Махтаральский суд.

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Аналогичная ситуация произошла 20 мая на том же таможенном посту «Атамекен», где должностными лицами при проведении контроля задержан гражданин Российской Федерации, следовавший в Узбекистан. У него выявлены денежные средства в сумме $13 800 США и 88 000 тенге. По данному факту согласно статьи 545 КоАП РК возбуждено административное дело, материал передан в Махтаральский суд.

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