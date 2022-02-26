+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Граждан Казахстана среди пострадавших в Украине нет - МИД РК

26 Февраля 2022 17:22
Поделиться:
Граждан Казахстана среди пострадавших в Украине нет - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Два микрорайона Атырау остались без холодной воды
Какие услуги ЕНПФ казахстанцы могут получать в электронном формате Дипломаты будут оказывать максимальное содействие нашим гражданам - Айбек Смадияров Шужык своим методом: жительница Мангистауской области открыла свое дело

«К счастью, пострадавших нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь так и будет продолжаться», - сказал журналистам на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Ранее он прокомментировал ситуацию на границе Украины с казахстанскими гражданами.

По последним данным, поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в городе Киев и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской – 2, Ивано-Франковской – 2, Житомирской – 2 и других регионах. Как уточнил Айбек Смадияров, данные будут меняться.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан.
Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Два микрорайона Атырау остались без холодной воды
Какие услуги ЕНПФ казахстанцы могут получать в электронном формате
Дипломаты будут оказывать максимальное содействие нашим гражданам - Айбек Смадияров
Шужык своим методом: жительница Мангистауской области открыла свое дело
Популярное
1 Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
2 В жамбылской полиции новые назначения
3 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
4 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
5 Перестрелка произошла в центре Тараза
6 Будет ли дальше расти курс доллара в Казахстане – мнение эксперта
Читайте также
Почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше - ответ МИД РК
Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме
Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
В жамбылской полиции новые назначения
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
Перестрелка произошла в центре Тараза
Будет ли дальше расти курс доллара в Казахстане – мнение эксперта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив