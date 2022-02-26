Граждан Казахстана среди пострадавших в Украине нет - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К счастью, пострадавших нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь так и будет продолжаться», - сказал журналистам на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Ранее он прокомментировал ситуацию на границе Украины с казахстанскими гражданами.

По последним данным, поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в городе Киев и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской – 2, Ивано-Франковской – 2, Житомирской – 2 и других регионах. Как уточнил Айбек Смадияров, данные будут меняться.