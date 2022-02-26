Граждан Казахстана среди пострадавших в Украине нет - МИД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К счастью, пострадавших нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь так и будет продолжаться», - сказал журналистам на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Ранее он прокомментировал ситуацию на границе Украины с казахстанскими гражданами.
По последним данным, поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в городе Киев и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской – 2, Ивано-Франковской – 2, Житомирской – 2 и других регионах. Как уточнил Айбек Смадияров, данные будут меняться.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан.
- Два микрорайона Атырау остались без холодной воды
- Дипломаты будут оказывать максимальное содействие нашим гражданам - Айбек Смадияров
- О возможности эвакуации казахстанцев через Молдову рассказали в МИД РК
- Эксперт о ситуации в Украине: Наша задача - призвать стороны к дипломатическому разрешению конфликта
- Почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше - ответ МИД РК
- Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана