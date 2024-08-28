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    20:19, 27 Август 2024 | GMT +6

    Граждан Афганистана задержали в Актобе

    азаматтары
    Фото: ДП Актобе

    Граждане Афганистана задержаны в Актобе за нарушение миграционного законодательства. Большинство из них — студенты высшего учебного заведения в Астане, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    Сотрудники патрульной полиции и Погранслужба Комитета национальной безопасности РК проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Полицейские и пограничники остановили три автомобиля у села Карабутак на трассе Самара-Шымкент. Проверка документов показала, что граждане Афганистана нарушили миграционные правила.

    — Из 15 задержанных у 7 просрочены визы, а у 5 отсутствуют паспорта. Для выяснения обстоятельств они доставлены в управление миграционной службы областного департамента полиции. Установлено, что 11 из них являются студентами столичного вуза, а остальные прибыли по рабочим визам. В настоящее время мы ожидаем прибытия представителя учебного заведения из Астаны. До этого времени иностранцы будут находиться в отделе полиции, — сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    Теги:
    Студенты Актобе Афганистан Мигранты Задержания
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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