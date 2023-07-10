Гранты в три университета получат победители полевой олимпиады юных геологов

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» в Алматинской области состоялось торжественное открытие I Республиканской полевой Олимпиады юных геологов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В олимпиаде участвуют 16 команд из всех регионов Казахстана, в которых соревнуются 200 детей 9-11 классов. Они будут соревноваться по различным геологическим дисциплинам, таким как палеонтология, гидрология, радиометрия, минералогия и петрография, геология полезных ископаемых. Команды-победители будут награждены грамотами, медалями и ценными призами.

«Интерес к геологии, рассматриваемой не только как наука, но и как важная отрасль экономики, должен стать для молодых ребят стимулом к дальнейшим достижениям и научным открытиям. Данная олимпиада стала традиционной и будет год от года привлекать все большее количество юных геологов»,- отметил председатель попечительского совета КФ «Жас геолог» Галым Нуржанов.

Кроме того, победителям в личном зачете I Республиканской полевой Олимпиады юных геологов будут предоставлены гранты на геологические специальности в Satbayev University, Казахстанско-Британский технический университет и Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.

Целью олимпиады является профориентация молодежи, повышение интереса к изучению геологических наук, популяризация геологии как науки и ее прикладного значения, выявление и поддержка одаренных детей, привлечение внимания школьников к проблемам геоэкологии и охраны недр.

Организаторами мероприятия являются ТОО «Kazakhmys Barlau» и корпоративный фонд «Жас геолог» при поддержке Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития, акимата Алматинской области, корпорации Kazakhmys, ТОО «ERG», ТОО «Kazzinc».