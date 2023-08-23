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    13:20, 23 Август 2023 | GMT +6

    Гранты в размере 1,3 млн тенге выдают социально уязвимым жителям Астаны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата Астаны Олжас Омар рассказал о грантах, которые выделяются социально уязвимым слоям столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть гранты на открытие собственного дела для социально уязвимых слоев населения, к которым относятся получатели АСП, пособия по многодетности, по случаю потери кормильца, переселенцы, кандасы, лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду, лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Для данных категорий у нас есть гранты, прием заявлений осуществляется по потокам на портале Business.enbek.kz», - сказал Олжас Омар на брифинге в столичной Службе коммуникаций.

    Срок регистрации ИП, по его словам, должен составлять менее 3 лет.

    «Гранты предоставляются однократно, требуется наличие сертификатов об обучении «Бастау Бизнес» сроком не более 3 лет. Размер гранта – 400 МРП, или 1,380 млн тенге. В этом году планируется выдать 132 гранта, 66 из которых мы уже выдали. Прием заявлений стартует 11 сентября», - добавил спикер.


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