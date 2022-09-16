Гранты в колледжи получили 75 тыс. детей из социально уязвимых категорий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 75 тыс. детей из социально уязвимых категорий получили гранты для обучения в колледжах в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

В сравнении только с прошлым годом количество поступивших по льготам возросло на 25 тыс. Это стало возможным благодаря расширению перечня квотных категорий. При этом 1101 поступивший – студенты с особыми образовательными потребностями.

Отметим, что всего в этом году было выделено рекордное количество грантов – 125 тыс.

«Министерство просвещения РК по поручению Главы государства до 2025 года планирует обеспечить 100-процентный охват бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям. И в этом году был расширен перечень квот для желающих обучиться бесплатно. Добавлено 5% квот для детей из многодетных семей, 1% – для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, 1% – для детей из семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. Благодаря этому в новом учебном году 75 тыс. абитуриентов поступили по квотной категории, из них 1101 поступивший – с особыми образовательными потребностями. Мы проводим работу для того, чтобы в колледжах были созданы комфортные условия», – рассказала директор департамента технического и профессионального образования МП РК Насымжан Оспанова.

Всего в казахстанские колледжи в этом году поступили 183 тыс. казахстанцев.

Наиболее популярными направлениями при выборе абитуриентов стали такие, как «Строительство», «Образование», «Туризм», «Гостиничный бизнес» и др.