3 Августа 2022 18:37

Гранты по проекту «Zhas project» будут выплачивать двумя частями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что гранты будут выплачивать частями по 70% и 30%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гранты будем выплачивать частями по 70% и 30%. После определения победителей конкурса выплатят 70%. На эту сумму приобретут необходимые для реализации проекта материалы и оборудование. Оставшиеся 30% средств выплатят после реализации проекта. Деньги перечислят непосредственно вашим поставщикам товаров и услуг», – сказал Токтар Болысов.

Исполняющий обязанности председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Галым Курман отметил, что правила выплаты грантов в текущем году изменены в связи с высокой закредитованностью молодежи.

«В прошлом году победителям конкурсов по проекту «Zhas Project» деньги выдавались наличными. К чему это привело? Кто-то купил IPhone, кто-то закрыл кредит. Я не знаю, на сколько процентов реализовали проект, но были факты нецелевого использования средств», – сказал Галым Курман.

В ходе брифинга сообщалось, что прием заявок на конкурс завершается 10 августа.

Проект «Zhas project» реализуется с 2017 года. Он нацелен на сокращение числа безработной молодежи и позволяет молодым людям приобретать жизненно важные навыки, которые они потом могут применять для того, чтобы достичь успехов.

В феврале 2022 года подвели итоги реализации проекта в предыдущие годы.