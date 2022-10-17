17 Октября 2022, 15:32

Гранты по госпрограмме «Еңбеқ» использовались в личных целях в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста Отдела занятости и социальных программ акимата города Петропавловска, которая занималась оформлением грантов по государственной программе «Еңбеқ 2017-2021», предназначенных для реализации бизнес-идей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В ходе следствия установлено, что выделенные денежные средства участниками программы не получены и использованы лицами, причастными к совершению преступления в личных целях.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование.

Судом города Петропавловска в отношении подозреваемой применена мера пресечения «домашний арест» сроком до двух месяцев.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.