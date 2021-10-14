Гранты на реализацию инновационных проектов получили студенты вуза СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Трое студентов агротехнологического факультета Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева получили 1,4 млн тенге на реализацию своих проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы вуза, два проекта сейчас на стадии получения патентов.

Студентка факультета Актоты Сайлаубай, обучающаяся по программе «Серпін», получила грантовое финансирование в размере 400 тысяч тенге. Она разработала технологию приготовления напитка из сыворотки, который богат аминокислотами и содержит биологически активные вещества. По консистенции и вкусу напиток похож на фруктовый йогурт.

Такую же сумму на реализацию своего проекта получила студентка специальности «Технология продовольственных продуктов» Сымбат Сейтқасымова. Она создала натуральную пасту с содержанием горького шоколада и какао. Реализовывать продукты студентка планирует в готовом виде и как полуфабрикат.

Третья студентка Шакиза Есим занимается выращиванием микрозелени в лаборатории факультета. На проект по выращиванию базилика, гороха и кинзы выделили грант в размере 600 тысяч тенге. На эти средства приобрели необходимое оборудование.

Реализовывать продукцию девушки намерены сначала в студенческих столовых, затем выйти на местный рынок.

Гранты студенты выиграли в конкурсе инновационных проектов в рамках пилотной программы от компании «Шеврон Мунайгаз Инк.» и офиса устойчивого развития Nazarbayev University.