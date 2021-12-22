Гранты на развитие бизнеса получили начинающие предприниматели Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области на Форуме сельской молодёжи начинающим предпринимателям вручили гранты акима области. Шесть человек получили по миллиону тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

23-летний Тауржан Зекенов открыл свой цех по производству шлакоблоков в апреле этого года. Для старта молодой человек использовал собственные накопления. Узнав о конкурсе на получение грантов, он решил участвовать в нём и самостоятельно составил бизнес-план. На полученные средства предприниматель намерен купить оборудование уже для производства пено- и пескоблоков.

«В Нуринском районе есть несколько подобных цехов, но спрос на продукцию растёт, и не всегда получается исполнить заказы потребителей. Поэтому, изучив эту нишу, я решил заняться производством пеноблоков, пескоблоков, а в будущем – и газоблоков», – рассказал Тауржан Зекенов.

Также в Нуринском районе в скором времени появятся пекарни, животноводческое хозяйство, производство по выпуску кондитерских изделий и ателье.