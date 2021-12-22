+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гранты на развитие бизнеса получили начинающие предприниматели Карагандинской области

22 Декабря 2021 15:47
Поделиться:
Гранты на развитие бизнеса получили начинающие предприниматели Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области на Форуме сельской молодёжи начинающим предпринимателям вручили гранты акима области. Шесть человек получили по миллиону тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Центр для развития кормопроизводства создали в Карагандинской области
Театр имени Сакена Сейфуллина приглашает карагандинцев на премьеру Какие IT-проекты реализуются в столице Ограничительные меры смягчат в Карагандинской области

23-летний Тауржан Зекенов открыл свой цех по производству шлакоблоков в апреле этого года. Для старта молодой человек использовал собственные накопления. Узнав о конкурсе на получение грантов, он решил участвовать в нём и самостоятельно составил бизнес-план. На полученные средства предприниматель намерен купить оборудование уже для производства пено- и пескоблоков.

«В Нуринском районе есть несколько подобных цехов, но спрос на продукцию растёт, и не всегда получается исполнить заказы потребителей. Поэтому, изучив эту нишу, я решил заняться производством пеноблоков, пескоблоков, а в будущем – и газоблоков», – рассказал Тауржан Зекенов.

Также в Нуринском районе в скором времени появятся пекарни, животноводческое хозяйство, производство по выпуску кондитерских изделий и ателье.

Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Карагандинская область   #Акимат   #Караганда  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Центр для развития кормопроизводства создали в Карагандинской области
Театр имени Сакена Сейфуллина приглашает карагандинцев на премьеру
Какие IT-проекты реализуются в столице
Ограничительные меры смягчат в Карагандинской области
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
3 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
4 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
5 Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
6 93 «умных» светофора заработали в Алматы
Читайте также
Всё больше пожилых балхашцев посещают Центр активного долголетия
Какие IT-проекты реализуются в столице
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
93 «умных» светофора заработали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив