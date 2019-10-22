Гранты на развитие бизнеса получили многодетные мамы в Карагандинской области

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области многодетные матери при поддержке государства строят свой бизнес. Так, например, только в одном Каркаралинском районе за последние месяцы гранты получили 8 начинающих предпринимательниц, передает МИА «Казинформ».

Благодаря государственной поддержке Меруерт Сыздыкова смогла расширить свой бизнес. Благодаря гранту в 500 тысяч тенге она купила необходимое оборудование. В планах – открытие кулинарии с буфетом.

«У меня четверо детей. Сначала торты и пироги я пекла для своей семьи и гостей. Но вскоре начали поступать заказы, и я решила открыть свой бизнес. На сегодня у нас наработан большой ассортимент и клиентская база по всему району. Так мы отказались от адресной-социальной помощи. Подумали и решили вместо пособий получить грант и расширить производство. В будущем планируем открыть буфет. Это позволит обеспечить детей в будущем без посторонней помощи», - говорит Меруерт Сыздыкова.

Еще одна обладательница гранта Асем Мамежанова занимается вышивкой. На полученные средства она купила вышивальную машинку.

«Мне 40 лет и у меня пятеро детей. Вышивкой занимаюсь давно, но специальной машинки не было, все приходилось делать вручную. Это отнимало много времени. А теперь стало намного легче. На грант я смогла купить вышивальную машинку. Недавно на заказ сшила фартуки для ярмарки. Заказы поступают со всего района. Дети мне помогают», - рассказывает многодетная мама Асем Мамежанова.

С начала года только в Каркаралинском районе подобную финансовую помощь получили 110 предпринимателей, из них 8 – многодетные семьи.

«С этого года предусмотрены гранты для начинающих предпринимателей на развитие собственного дела и бизнес-идеи. Проект реализуется в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». По нашему району в этом году подобную финансовую помощь получили 110 предпринимателей на сумму 54 млн 287 тысяч. Из них 8 – многодетные семьи, 5 – безработные, 5 – малоимущие, 5 – люди с ограниченным возможностями и 87 молодых бизнесменов. Это работа будет продолжена и в будущем», - заверяет директор Центра занятости Каркаралинского района Канат Бабайбеков.





По его словам, большинство предпринимателей, получивших гранты, планируют потратить их на развитие животноводства. Остальные - на оказание услуг в сфере услуг, питания, пошива одежды и другое.

Сейчас в районе адресную помощь получают 439 семей. Из них 6 решили отказаться от пособия и открыть свое дело. В связи с этим рассматривается возможность выделения дополнительных средств на гранты.