Гранты на открытие бизнеса получили 530 жительниц Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские женщины активно пользуются мерами государственной поддержки, в том числе в получении грантов на развитие бизнеса. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил исполняющий обязанности руководителя областного управления координации занятости и соцпрограмм Ануарбек Конжар , передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А.Конжара, женщины активнее учатся, получают гранты на открытие бизнеса. В прошлом году на обучение по проекту «Бастау бизнес» по основам бизнеса органами занятости были направлены 3456 женщин, что составляет 66,5 % от общего числа обучавшихся. 530 женщин получили государственные гранты в размере 400 МРП на открытие бизнеса.

«Всего было направлено на обучение по проекту «Бастау бизнес» – 3456 женщин или 66,9%. Безвозмездные гранты в размере 400 МРП получили 837 человек, из них 530 женщин, что составляет 63,3 %», - сказал А.Конжар.

На 1 января 2023 года при содействии органов занятости и социальных программ всего охвачены мерами занятости 57991 человек, из них женщин 28580 или 49,3%. В том числе были трудоустроены на вакантные рабочие места более 13 тысяч женщин, что составляет 40,7% от общего числа трудоустроенных.

По словам А.Конжара, сложнее женщинам трудоустраиваться в пенсионном возрасте. Для этого государством реализуется проект «Серебряный возраст» - при трудоустройстве пенсионера государством субсидируется работодателю 70 процентов от зарплаты. Так, по проекту в прошлом году в Актюбинской области были трудоустроены 98 женщин, что составляет 43,9 %.

В регионе уровень общей безработицы составляет 4,7% при среднереспубликанском 4,8%. Уровень женской безработицы составил 4,7% при среднереспубликанском 5,5%.