26 Июля 2022 14:45

Гранты на 23 млн тенге получили семь предприятий Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года благодаря национальному проекту по развитию предпринимательства поддержку получили 118 бизнесменов на общую сумму свыше 5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, семь предпринимателей получили гранты на 23,5 млн тенге в целом.

«В виде субсидирования поддержаны 53 проекта на сумму 3,9 млрд тенге. Из них 9 % – производство продуктов питания, мебели и прочих изделий, 87 % – проекты по оказанию услуг населению и 4 % – строительно-монтажные работы. В виде гарантирования кредитов – 56 проектов на сумму 1,1 млрд тенге. В том числе 41 % – это оказание услуг грузоперевозок, 17 % – производство бумажных, хлебобулочных изделий, обуви», - проинформировал руководитель городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Галымжан Абаев.

Два проекта относятся к категории развития производственной (индустриальной) инфраструктуры. Это строительство наружных сетей теплоснабжения к банно-прачечному комбинату в микрорайоне «Береке» 13,6 млн тенге и строительство резервуара для сжиженного газа на 70,7 млн тенге.